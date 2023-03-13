Точностью и не пахнет: оккупанты ударили по Донецку новейшей "умной" бомбой

Суперточное оружие оккупантов ударило по Донецку, говорят что случайно

В воскресенье, 12 марта, временно неподконтрольный Украине Донецк оказался под серьезным ударом. Оккупанты привычно обвинили ВСУ, что те якобы обстреляли мирных жителей из РСЗО HIMARS, каждая ракета в которой стоит 600 тысяч долларов.

Позже местные СМИ опубликовали из Куйбышевского района Донецка фото неразорвавшейся российской авиабомбы ФАБ-500, которую оккупанты пытались переделать в "умное" и высокоточное оружие. Для этого к ней присоединили блок управления и коррекции, который должен был превратить обычную авиабомбу в высокоточное оружие.

На деле же, как пишут российские пропагандисты, в полете "мозги" отвалились и упали, после чего на землю рухнула и сама бомба. Так что блок управления и саму бомбу обнаружили в 500 метрах друг от друга.

Со временем было заявлено, что упавшая бомба якобы была комплексом ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) "Гром-2", являющим собой планирующий высокоточный боеприпас, созданный на базе авиационных боеприпасов, и применяемым против ВСУ под Авдеевкой.

Основа вундервафли рф - ракета Х-38

Согласно открытым данным, "Гром-2" была показана в 2018 году и представляла из себя авиационную ракету Х-38, из которой пытались сделать планирующую дешевую, но высокоточную авиабомбу.

Судя по всему, "Гром-2" стал еще одной попыткой оккупантов копировать высокоточные авиабомбы JDAM, которые недавно получили ВСУ.