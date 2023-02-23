Названа в честь генерала: что умеет мощная американская БМП, которую передают Украине (видео)

Подобная техника обеспечит не только транспортировку, но и защиту пехоты во время боя.

Запад продолжает поддерживать Украину в войне с Россией, готовя все новые и новые пакеты военной помощи. Частью одного из них стали и боевые машины пехоты M2 Bradley, используемые армией США еще с 1981 года. Незаменимые в качестве транспортного средства эти машины способны стать для военнослужащих превосходной защитой во время вражеского обстрела. Недаром в Генштабе ВСУ в очередной раз поблагодарили за предоставление подобного вооружения американским партнерам.

"Телеграф" подробно расскажет, какие мощности имеет подобная БМП и на что именно она способна на поле боя. Обслуживаем информацию из открытых источников, где указаны основные характеристики технического средства.

Как уже упоминалось, на вооружении американских военных M2 Bradley находится с 80-х годов прошлого столетия. В целом же ее изготовление началось гораздо раньше, ведь испытания заняли почти два десятилетия. Следует отметить, что свое имя боевая машина получила в честь легенды армии США времен Второй мировой войны генерала Омара Брэдли.

Что может M2 Bradley?

Как боевая машина пехоты, M2 Bradley предназначена прежде всего для транспортировки пехотинцев на поле боя. Также благодаря конструкции транспортного средства бойцы могут его использовать для ведения огня по врагу, а также с помощью БМП обеспечивается огневая поддержка пехоты, когда те передвигаются на своих двоих.

Так выглядят БМП, которые в Америке подготовили для передачи в Украину.

Эффективность этой машины проверена несколькими войнами, в том числе конфликтами в Ираке и Персидском заливе. Экипаж такой техники состоит из трех человек — водителя-механика, наводчика-оператора и командира БМП. Общее количество десанта, которое способна перевозить одна единица транспорта – шесть человек.

Эта машина имеет весьма традиционную компоновку: моторно-трансмиссионное отделение (МТВ) находится в передней части авто, смещенное к правому борту. Водитель же находится слева, имея собственный люк — откидывающийся назад. Обзор с такой машины возможен только вперед и слева через специальные призменные смотровые блоки. Интересно, что передний можно заменять прибором ночного видения, чтобы лучше передвигаться в темное время суток. А вот осмотр с правой стороны затруднен из-за крыши МТВ.

Посредине M2 Bradley находится двухместная башня, где обычно располагаются наводчик и командир экипажа. Каждый тоже имеет свой люк, что позволяет иметь лучший обзор периметра. Место внутри используют максимально эффективно: если в машине есть десант, то два человека находятся за спиной водителя, еще двое — у правого борта за башней, остальные сидят у кормовой аппарели.

Так с "Брэдли" спешат военные

В общем корпус БМП состоит из листов алюминиевого сплава, которые сварены между собой. Дно транспортного средства также защищено дополнительным стальным листом – это предохраняет его от подрыва на мини. Кстати, позволяет M2 Bradley пережить и сильную взрывную волну: благодаря откидному волноотбойному щиту в передней части авто.

Ну и куда без вооружения? Чаще всего в этом виде боевых машин используют 25-миллиметровую автоматическую пушку М242, имеющую двухленточное питание. Благодаря этому оружие можно быстро переключиться с одного типа боеприпасов на другой. Общий боекомплект M2 Bradley – 900 снарядов, среди которых есть осколочно-фугасные и бронебойные. Также используются пулеметы 7,62-мм. Дополнительно БМП может иметь противотанковый ракетный комплекс, обычно в производном положении прикрытый и прижатый к борту. В случае необходимости его можно быстро задействовать, нанеся врагу серьезный удар.

Основные характеристики

Общий вес одной БМП этого типа составляет 30 тонн. Двигатель имеет мощность в 500 лошадиных сил, что позволяет M2 Bradley развивать скорость до 66 км/час. К сожалению, по бездорожью она снижается до 40 км/час. Стоимость такой БМП превышает 3 млн долларов за штуку.

Напомним, что не только Америка предоставляет ВСУ подобное вооружение. Также боевые машины пехоты представила ВСУ и Германия — речь идет о технике Marder. Берлин намерен передать украинским воинам 40 единиц такого транспорта.

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