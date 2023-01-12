Не хуже именитых американских БМП: у Украины есть своя машина поддержки танков (видео)

У БМПТ впечатляющее вооружение — пушки, пулеметы, гранатомет и не только

Накануне украинское сообщество взволновала новость о том, что США передадут ВСУ БМП M2 Bradley в версии M2A2 ODS. Такой класс машин существует и в украинской армии, при этом отечественная машина даже превосходит американский аналог.

Речь о представленном в 2017 году БМПТ "Страж". Боевую машину совместно произвели три предприятия, входящие в "Укроборонпром" — Киевский и Житомирский бронетанковые заводы вместе с ГАХК "Артем". Ее назначение — огневая поддержка танков на поле боя и обеспечение их защиты от опасностей на земле и в воздухе — вражеских ракетных комплексов, бронетехники, вертолетов.

Характеристики БМПТ "Страж":

основа — корпус танка Т-64 без башни,

вес — 33 тонны,

двигатель — 700 л.с.,

максимальная скорость — 62 км/ч,

боевой модуль "Дуплет" с двумя 30 мм пушками, двумя пулеметами ПКТ и одним 30 мм гранатометом КБА-117,

пусковые установки противотанковых ракет "Барьер" — 4 шт, позволяют уничтожать цели на расстояние до 5 км,

электронная система управления огнём и сенсоры.

Среди особенностей "Стража" — возможность стрелять 30 мм пушками вне зависимости друг от друга, например, разными снарядами для разных целей — наземных или воздушных. Такое количество оружия делает его лучше Bradley и российского "Терминатора". Преимущество есть и в шасси. Однако данных об участии "Стражей" в боевых действиях пока нет, как и про начало серийного производства.

Напомним, в Украине "Терминаторы" уже были замечены на Луганском направлении. Боевая машина оказалась хуже, чем ее пиарили российские производители.