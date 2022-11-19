Громкое название, слабая машина: в Украине замечены российские Терминаторы

Очередное российское "супероружие" засветилось на Луганщине

Из-за тяжелой ситуации на Луганщине оккупанты были вынуждены бросать туда свои резервы. Помимо личного состава воздушно-десантных войск, там появляется и самая современная оставшаяся еще у рф техника.

Так, как сообщает Телеграмм-канал СтратКом ЗСУ, на трассе Сватово-Кременная была замечена российская техника в виде боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Техника предназначена для уничтожения опасных для танков вражеских целей, прежде всего пехоты, вооруженной противотанковым оружием, которую сами танкисты видят достаточно плохо. Также возможно поражение легкой бронетехники и укреплений противника.

И не танк, и не БПМ

С момента своего создания в начале 2000-х годов и принятия на вооружение российской армии в 2011 году, "Терминатор" заслужил неоднозначные оценки. С одной стороны, созданный на базе танка Т-72 весом 48 тонн, он является довольно хорошо защищенным, с другой стороны, вооружение значительно ослаблено в сравнении с танком.

Так, БМПТ имеет два 30-мм орудия, также 2 гранатомета АГС-17, противотанковые ракеты и пулемет.

Подобное вооружение является откровенно слабым для машины такого класса, хотя может и позволить, по мысли разработчиков, противостоять как технике, так и живой силе, но только в теории, ведь:

- мощные 30-мм пушки действительно представляют огромную опасность для пехоты врага, но если у последней будут противотанковые ракеты с дальностью до 5 км, орудия "Терминатора" с дальностью в 4 км могут оказаться бессильными, разве что экипаж решит применить против пехоты собственные ПТУРы, что против пехоты малоэффективно;

- против скажем танков, 30-мм орудия БМПТ напротив, будут неэффективными, но может помочь ПТУР, который дает преимущество против танковой пушки, но может оказаться и на вооружении танка.

Тем временем ВСУ продолжают насыщаться артиллерией от западных партнеров.