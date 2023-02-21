Украина ждет БМП Marder: чем хороши немецкие бронемашины (видео)

БМП с богатой историей, которая до сих пор стоит на вооружении немецкой армии, может принести пользу Украине

Украина получит от Германии несколько десятков боевых машин Marder. Украинские военные еще в конце января прибыли в Германию для обучения пользованию этими БМП.

Согласно данным Бундесвера в Украину пришлют 40 машин с боеприпасами. Боевая машина пехоты Marder 1 была разработана во время холодной войны.

БМП Marder 1 оснащена 20-миллиметровой бортовой пулеметной пушкой и пулеметом MG3, а также дымовым гранатометом. Есть тепловизионное оборудование для выполнения задач ночью или в плохую погоду. Имеется несколько вариантов, отличающихся оборудованием:

бронетранспортер Marder 1A3 с башенным целеуказателем 90 (TZG 90) и модифицированной радиосистемой,

Marder 1A5 с улучшенной противоминной защитой и новой концепцией укладки автомобильного оборудования и личного снаряжения экипажа

Marder 1A5A1 аналогичный предыдущему, но с охлаждением в задней части машины, защитными конструкциями вокруг люков в крыше, системой обзора водителя SPECTUS и средствами защиты от радиоэлектронного противодействия CG-12.

Характеристики БМП Marder:

Высота — 3,23 м, Длина — 6,88 м, Ширина — 3,38 м, Скорость — 65 км/ ч, Экипаж — 3+6 человек, Вооружение: 20-мм бортовая пулеметная пушка, пулемет MG3, противотанковое орудие MILAN, Мощность двигателя — 600 л.с.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что первые БМП Marder от Германии прибудут в Украину к концу марта. Речь о 20 машинах. Также ожидается прибытие снарядов для зениток, однако они будут значительно позднее.