БМП Marder и снаряды для Gepard: в Германии очертили сроки поставок в Украину

Первые поставки будут готовы не раньше чем через месяц, а часть и вовсе — летом

Германия поставляет Украине зенитки Gepard, хорошо зарекомендовавшие себя против дронов и боеприпасы к ним, а также боевые машины пехоты Marder. Стали известны сроки поставок столь важной техники и снарядов.

Как сообщает CNN, производитель вооружений Rheinmetall считает, что первая партия "свежих" боеприпасов для зенитного "танка" Gepard придет в нашу страну летом — к июлю. Чтобы обеспечить нужную выработку, пришлось увеличить мощности вдвое или втрое. Однако есть возможность увеличить еще на одну смену, если будут необходимые контракты.

Что касается БМП Marder, то 20 штук будут готовы к отправке в Украину до конца марта. Украинские военные в Германии пока продолжают обучение управлению Marder и танками Leopard.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что к концу марта также планируется поставка Leopard 2A6. Он также отметил, что техника, которую предоставляют Украине будет доступна для замены только через 2 — 2,5 года — именно столько занимает производство танка с нуля. Ремонт техники будут производить совместно польские и немецкие промышленники. У Украины также есть шанс получить первую версию танка Leopard, однако окончательное число неизвестно — часть машин может понадобиться разобрать ради ремонта.