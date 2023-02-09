Зенитки от Германии: что они могут и чем полезны Украине
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У Украины уже есть зенитки, но у них широкое поле применения
До конца февраля Украина среди прочего вооружения должна получить от Германии еще пять зенитных самоходных установок Gepard. Эта зенитка в нашей стране стала популярна, благодаря мастерству в сбивании дронов-камикадзе Shahed.
Недавно Украине также было передано еще 6 тысяч боеприпасов к ней калибра 35 мм. Эта техника была разработана в 1970-х годах, когда ударные дроны были только в начале своей разработки и использования.
Что может зенитка Gepard
Зенитка Gepard основана на модифицированном шасси немецкого танка Leopard. Он также скоро станет на вооружение Вооруженных сил Украины. Легкая в ремонте – на замену двигателя и трансмиссии можно потратить 20 мин даже в полевых условиях. Антенн у Gepard две – радары для пушки и общего отслеживания. Максимальная эффективная дальность – 4 км, но поразить цель может и на большем расстоянии.
- скорость движения зенитки – до 65 км/ч,
- скорость целей – до 350-400 м/с (1440 км/ч),
- высота поражения цели — до 3 км,
- дальность поражения – от 0,1 до 6 км,
- вооружение: 76-мм дымовые гранатометы, две 35-мм пушки Oerlikon GDF,
- темп стрельбы – 550 выстрелов в минуту из каждой пушки.
Отметим, что с боеприпасами для зенитки есть проблема — Германия могла бы передать их Украине, но не может, потому что они швейцарского производства. Однако, как рассказывал "Телеграф", в этой нейтральной стране ведутся дискуссии о разрешении передавать третьим странам вооружения и боеприпасы для Украины.