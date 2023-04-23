Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, как себя будут вести западные танки в Украине

Леопарды грязи боятся? Сейчас слышу много утверждений относительно того, что передаваемые нам западные танки, такие как Leopard 2, Challenger 2 и M1A1 Abrams неприспособленные к нашим грунтам и увязнут в них из-за большого веса. В свою очередь, российские/советские легче.

То есть, фактор веса расценивают как определяющий в вопросе проходимости? Что же, давайте расставим немного точек над "ї".

Многие знают о моём оправданно предвзятом отношении к танкам Т-72.

Т-72 это изначально бесперспективный танк, который был уже отсталым на момент своего создания.

Но, именно этот танк, не имевший возможности в будущем перспективного развития платформы, был избран советским руководством как ОБТ и главной экспортной единицей. В свою очередь, новаторский для своего времени Т-64, в который была заложена перспектива развития, отодвинули на задний план.

Одним из преимуществ Т-64 была его высокая проходимость по бездорожью. 36-тонный танк имел тотальное превосходство перед 40-тонным Т-72 и 37-тонным Т-62, ничуть не лучше которых был и Т-80-й. Неужели на эти показатели влияла разница в весе? Нет — концепция ходовой и рельеф гусениц.

В ходовую Т-64 базово закладывалась высокая проходимость, а конструкция гусениц и катков, позволила преодолевать танку то бездорожье, на котором все его коллеги по советскому бестиарию имели высокую и очень высокую вероятность увязнуть.

А теперь, рассмотрим ходовую западных танков. Если вы заметили, то она практически у всех представителей западного бестиария имеет опорных катков 7х7. И, невероятно, но это позволяет в среднем 60-ти тонной машине оказывать давление на грунт аналогичное советским танкам!

То есть, танк весящий в среднем на 20 тонн больше, оказывает на грунты давление такое же, как танк весящий 40 +/- 10%-20% тонн. Невероятно!

При этом, данный танк имеет более мощный двигатель — 1500 л.с, что позволяет ему не только быть более мобильным, но и распределять усилия без надрыва.

Но и это ещё не всё… Если кому-то кажется, что "тупые" бюргеры и "вечно пьяные" бриты разрабатывали Leopard 2, Challenger 2 и M1A1 Abrams для езды по автобанам, то он беспробудный идиот. Германия эта леса и болота, болота и леса. И, например, концепция ходовой "Лео" это учитывала.

Гусеницы данных танков имеют ряд модификаций, среди которых имеются с весьма интересные варианты грунтозацепов.

А потому, будут ли западные танки боятся украинского бездорожья? По крайней мере не больше, чем его боятся российские/советские танки, а возможно и в разы меньше.

Источник: пост Коваленко в Telegram