Не только Leopard 2 уже в Украине: Резников порадовал видео с британскими танками

В ближайшее время мощные танки усилят наши Вооруженные силы на фронте

В украинском Министерстве обороны наконец-то официально подтвердили, что британские танки Challenger 2, которые союзники обещали поставить Киеву в конце весны — начале лета, уже находятся в Украине.

Соответствующая информация во вторник, 28 марта, появилась на странице главы оборонного ведомства Алексея Резникова в Twitter, отметив, что уже в ближайшее время танки приступят к выполнению боевых задач.

"Было приятно кататься на первом украинском ОБТ Challenger 2. Такие танки, поставленные Великобританией, недавно поступили в нашу страну ", — написал он, добавив к своей публикации и видеоподтверждение.

Стоит добавить, что, согласно ссылке на официальное заявление британского правительства AFP, украинские экипажи, которые учились использовать переданные Британией мощные Challenger 2, уже готовы отправляться к самым горячим точкам. Предварительно именно эти танки планируют привлечь к предстоящему весеннему контрнаступлению украинских Вооруженных сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме тяжелого вооружения в виде танков Великобритания в своем новом рекордном пакете военной помощи пообещала Украине еще и другую бронетехнику, беспилотники, большое количество снарядов и усовершенствованные ракеты.