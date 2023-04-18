Охота началась: чем танк Leopard 1 опасен для техники оккупантов

Как танки Leopard1 помогут ВСУ

В Украину продолжают поступать самые современные на данный момент танки образца НАТО, которые по опыту боев в ВСУ уже предлагают улучшать, но их общее даже обещанное число пока невелико и составляет менее сотни единиц.

В то же время, как известно, Украина получила и еще получит танки более старшего образца. Так, к примеру, Дания готова передать ВСУ не менее 100 танков Leopard 1, а их производитель Германия еще в феврале выдала лицензии на экспорт 178 танков данного типа, то есть их число уже приближается к 300 единицам.

"Телеграф" решил разобраться, насколько именно Leopard 1 может оказаться опасным для танков оккупантов.

Устаревший танк?

Собственно, главный минус Leopard 1 в том, что они являются танками производства 60-80-х годов прошлого века, то есть весьма устаревшими по современным западным меркам. Например, основное орудие танка калибром 105-мм сегодня считается слишком "легким". Ведь сегодня "норма" танковой пушки — это орудие калибром не менее 120-мм. К тому же пушка Leopard 1 -в изначальном базовом варианте не стабилизирована, то есть стрелять из нее на ходу невозможно.

Естественно, все остальные системы также были представлены технологиями 60-х годов, когда танк разрабатывался и производился.

Тем не мене даже в базовой комплектации Leopard 1 может легко побороться с устаревшей техникой оккупантов в виде танков Т-62 и Т-54/55, все чаще появляющихся на передовой.

Но вместе с тем с момента начала своего производства Leopard 1 постоянно улучшался и модернизировался и его последней модификацией является Leopard 1А5, представляющий из себя фактически новый танк.

Leopard1А5 – не Leopard-2, но грозный танк

Модификация Leopard 1А5 появилась в 1987-м году. Танк получил самое современное оборудование в виде системы управления огнем Krupp-Atlas Electronik (KAE) EMES 18 с тепловизором Carl Zeiss (похожую на EMES 15 в Leopard 2), лазерный дальномер. А также баллистический вычислитель и контрольный блок компьютера. А на стволе был установлен коллиматор для ускорения настройки прицела.

Что это значит? Например, вместо лазерного дальномера ранее на Леопарде-1 стоял стереоскопический дальномер, при котором наблюдатель пользуясь специальными метками должен высчитывать дальность. Лазерный же дальномер делает это автоматически и куда быстрее, то есть с его помощью можно быстрее и точнее определить расстояние, прицелиться и попасть в цель.

Leopard 1А5

Правда само 105-мм орудие осталось и на Leopard1А5, хотя и планировалась его замена на 120-мм орудие Leopard-2. Но в итоге для орудия были созданы новые бронебойные оперенные снаряды DM23 та DM33 с вольфрамом, способные пробивать по разным данным от 350 до 550 мм стальной брони.

В результате даже формально старая 105-мм пушка Leopard1А5 способна легко пробивать броню своего "современника" по началу производства Т-62, который к тому же своими модернизациями оккупанты только ухудшают, а также бороться с наиболее массовыми в вс рф танками Т-72. Хотя у последних лобовая броня в 350 мм способна держать DM23 та DM33, а более новые модификации имеют еще более сильную броню, защита с бортов и кормы у Т-72 куда ниже – порядка 100 мм брони, так что Leopard1А5 может их уничтожить выстрелом из засады.

Подобный опыт ВСУ уже получили с французскими колесными машинами поддержки танков АМХ-13 имеющих 100-мм пушку и слишком слабую броню для борьбы с танками в "лобовом бою".

Также на Leopard1А5, в сравнении с базовым вариантом, — усилена броня, а всего танков Leopard1 было произведено более 4 тысяч единиц.

О том, какие самые современные танки существуют сегодня в странах НАТО, чем отличаются и какие из них лучше всего подходят для ВСУ "Телеграф" уже сообщал.