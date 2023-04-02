Украинцы модернизируют танки "Leopard": что предлагают (фото)

Дополнительное бронирование Leopard 2A4 улучшит его по сравнению с базовой версией

Украинские военные неделю назад получили от Германии танки Leopard 2. Специалисты "Укроборонпрома" и мастера уже начали выдвигать предложения и даже доделывать технику, чтобы улучшить ее защиту и вооружение.

Об инициативе "Укроборонпрома" рассказал менеджер проектов организации и ветеран Олег Болдырев/Мартин Брест. Он рассказал, что предложенная модификация танка отличается установкой в башню дополнительной пушки 1 x 105 мм английской фирмы Royal Ordnance L7A3 L/52, а также другого механизма зарядки. Таким образом, можно отказавшись от заряжающего "существенно повысить боезапас и ввести режим автоматической стрельбы".

О другой "обнове" пишет сайт "Дефенс-юа". Это бронирование Leopard 2A4 динамической защитой. В сети появились фотографии с таким дополнением. Контейнеры динамической защиты установили на нижней и частично верхней лобной детали. Бронироваться тоже будет и башня. В профильном издании отмечается, что увеличение брони Leopard 2A4 таким образом – самый очевидный вариант в сжатые сроки. Отмечается, что в размещенных контейнерах может быть не динамическая защита "Контакт", а лучше по показателям ХСЧКВ. У такой защиты есть дополнительные преимущества, кроме лучших свойств, в частности:

Безопасность при обстреле из стрелкового оружия.

Отсутствие детонации от осколков и зажигательных смесей.

Динамическая защита на танке

Ранее Телеграф сообщал, что кроме танков Leopard 2 в Украину прибыли британские танки Challenger, американские БТР Stryker и Cougar и немецкие БМП Marder. Они уже совсем скоро отправятся на передовую.