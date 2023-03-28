Бронемашина Cougar прибыла в Украину: как она может сохранить жизнь военных

Американские бронемашины не комплектуются оружием в заводской версии, однако могут оборудоваться тремя вариантами для стрельбы.

Украинские Десантно-штурмовые войска получили новое пополнение в технике. Это британские танки Challenger, американские БТР Stryker и Cougar, немецкие БМП Marder.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников. Cougar были разработаны американцами как машины класса MRAP, то есть защищены от взрывов мин или нападений из засады.

Особенностью машины является V-образное днище, которое должно увести взрывную волну из-под транспорта. Автомобиль может выдержать двойной минный эквивалент ТМ-57 под любым колесом и единичный подрыв под серединой автомобиля. Cougar дополнительно оснащается системами ядерной, биологической и химической защиты.

Характеристики бронемашины Cougar:

бронекорпус состоит из двух частей (на двигатель отдельно);

транспортное средство может вместить шесть пассажиров в конфигурации 4×4 и десять пассажиров в конфигурации 6×6;

по бокам расположены бойницы для стрельбы без выхода наружу;

Cougar MRAP используют в городских и замкнутых пространствах для миссий командования и управления, патрулирования, поддержки конвоев, разведки, медэвакуации и т.д.;

вооружение – может быть установлен 7,62-мм пулемет, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет или 40-мм автоматический гранатомет;

максимальная скорость 104 км/ч;

запас хода 675 км.

Ранее "Телеграф" рассказывал об особенностях британского танка Challenger 2. Украинские военные заканчивают обучение на них у союзников.