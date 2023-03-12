"Делают то, что умеют лучше всего": британцы показали мощь танков Challenger 2, которые передадут Украине (видео)

Украина получит 28 таких машин

Пока украинские военные проходят обучение на танках Challenger 2, министерство обороны Великобритании решило напомнить, что это за техника и показало краткое видео с учений.

Как говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter, эскадрилья танков будет отправлена в Украину в рамках масштабного военного пакета помощи, который призван помочь ВСУ отбить нападение россиян и вернуть свои территории.

"Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего", — говорится в подписи к видео.

Как известно, эти танки считаются одними из лучших в мире и стоят в одном ряду с американскими Abrams и немецкими Leopard 2. Главное преимущество "Челленджера" над конкурентами заключается в его усиленном бронировании, которое в свою очередь привело к увеличению веса до 75 тонн.

Изначально сообщалось, что таких боевых машин Украина получит 14, однако в марте текущего года Лондон пообещал увеличить их количество до 28.

Согласно заявлению премьера Соединенного королевства Риши Сунака первые из них прибудут в Украину к концу марта.