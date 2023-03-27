Украинские военные овладевают американским БТР Stryker: чем он особенный (видео)

БТР позволяет поддерживать связь текстово и графически с другими машинами или частями

Украинские военные в Европе тренируются и овладевают множеством новой западной техники. Бойцы потом могут стать частью вновь 82-й десантно-штурмовой бригады.

Об этом пишет "Дефенс-юа". Одной из машин, на которой тренируются военные стала М1126 Stryker, оборудованная 12,7 мм пулеметом. Вероятнее всего, что отрабатывается украинскими воинами действие механизированных подразделений в лесистой местности. Отмечается, что Украине из США запланировали передать 90 Stryker в двух версиях — инженерной M1132 с тралами для борьбы с минами и М1126 для поддержки пехоты. Последних должно было быть 70.

Характеристики Stryker М1126 :

Боевая масса — 17,2 т.

Скорость по трассе — 97 км/ч.

Запас хода (по трассе) – 531 км.

Бронирование – круговая защита от поражения 14,5-мм бронебойными пулями и осколками 152-мм снарядов при воздушном подрыве.

Вооружение – на дистанционно управляемой установке Protector RWS сверху корпуса устанавливается 12,7-мм пулемет Browning M2 или другой вид вооружения и шесть дымовых гранатометов.

Колесная формула – 8×8.

Контакт с другими машинами – система передачи текстовой и графической информации, на цифровой карте можно обозначать свои силы и врага, данные передаются всем.

Навигация — система "Raytheon" AN/TSQ-158, есть три перископических прибора для механика-водителя и семь для командира, оборудован видео и тепловизионной камерой.

Характеристики Stryker

У М1126 есть три модификации – основной бронетранспортер для транспортировки пехоты и огневой поддержки, модификация для разведки, патрулирования, доставки боеприпасов, вариант с усиленным дном и комплексом дальнего наблюдения для военной разведки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о БТР украинского производства "Буцефал", который способен серьезно навредить врагу. Одно из важных качеств — он дешевле зарубежных аналогов.