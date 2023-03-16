Украинский БТР "Буцефал": что он может выдержать и чем навредить врагу (видео)

"Буцефал" может выполнять разные задачи

Мощный, маневренный, а главное украинский. На фронте задание выполняет БТР-4 "Буцефал" — полноприводный восьмиколесный бронетранспортер, разработанный в Харькове.

Он предназначен для разных целей – от транспортировки бойцов до огневой поддержки. "Буцефал" может быть задействован в различных климатических условиях, выдерживая температуру от -40 до +55 градусов Цельсия, на бездорожье, в боевых условиях при использовании оружия массового поражения.

Благодаря чисто украинской разработке и большинству деталей украинского производства стоимость "Буцефала" от 1,1 до 1,6 млн долларов, что дешевле зарубежных аналогов. Он достаточно разносторонен в использовании, на него можно устанавливать дополнительное оборудование в полевых условиях. БТР может быть разведчиком, санитарно-эвакуационной машиной, авто огневой поддержкой и т.д. В отличие от советских моделей, более безопасный выход солдат в задней части из десантного отсека. Среди недостатков выделяют плоское днище, что снижает противоминную защиту. В то же время, попадание противотанковой управляемой ракетой "Буцефал" выдерживает.

Характеристики БТР-4 "Буцефал":

Десант 6 — 10 в зависимости от модификации,

главное вооружение — автоматическая пушка типа 30-мм КБА-1 (2А72)/ ЗТМ-1/ две 23-мм автоматические пушки 2A7M,

Второстепенное вооружение — 1×7,62-мм танковый пулемет, в зависимости от модификации: 30-мм автоматический гранатомет АГ-17, ПТРК 9М113 "Конкурс" или "Барьер",

БТР-4 "Буцефал" прикрывает пехоту на Бахмутском направлении

Операционная дальность – около 690 км,

Скорость 100 -110 км/ч (60 км/ч),

Система наведения оптико-телевизионной системы с лазерным дальномером и стабилизацией угла зрения в вертикальной и горизонтальной плоскости.

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