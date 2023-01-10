Затопчет любого врага Украины: в сети засветился канадский БТР Super Bison

ВСУ получили несколько десятков самых современных БТРов, а будет еще больше

В сети показали видео, как военная помощь из Канады преодолевает зимнюю распутицу, благодаря высокой проходимости. Речь идет о бронетранспортере LAV ACSV Super Bison, который является самой современной версией колесного БТР LAV III Bison. Даже в самой канадской армии он имеется еще в недостаточном количестве, однако 39 таких БТР были обещаны ВСУ еще летом 2022-го.

В Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина появился короткий ролик, в котором "Супер Бизон" демонстрирует свои высокие внедорожные характеристики.

Канадский БТР преодолевает украинскую распутицу

Поскольку LAV ACSV Super Bison — самая современная бронированная боевая машина армии Канады, информации о ней в открытом доступе немного. Однако известно, что экипаж БТР состоит из трех человек и шести-семи десантников. Вес БТР превышает 28 тонн, что вкупе с V-образным днищем позволяет защитить десант от подрыва мин или взрывного устройства. Лобовая броня даже прежней версии "Бизона" защищала от 25 мм снарядов, так что вряд ли более современная машина слабее.

Что касается вооружения, то для LAV ACSV Super Bison наиболее вероятен вариант с 25-мм пушкой и пулеметами. Кроме варианта БТР, "Супер Бизон" может быть оснащен в виде санитарной машины, машины управления и контроля, машины радиоэлектронной борьбы, инженерной машины, эвакуационной и технической спасательной машины, а также мобильной мастерской.

Ходовые возможности БТР тоже радуют. Видео прекрасно продемонстрировало способности LAV ACSV Super Bison к преодолению бездорожья, на шоссе же бронетранспортер может двигаться со скоростью до 100 км/ч.

Новый канадский БТР может прекрасно сработаться с самым современным бронетранспортером США Stryker, являющихся фактически аналогом LAV ACSV Super Bison, поскольку имеет общего "родителя" — швейцарский БТР Piranha III 8x8. Однако получить американские БТРы ВСУ могут уже после января.