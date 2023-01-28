В Украине заметили бельгийские БТР: чем они особенные (видео)

БТР может перевозить до 11 десантников

Бронетранспортер М113 — один из тез видов вооружения, который благодаря удачной базе стал основой для многих модернизаций и разработок. Базовые версии Украине поставляет США, однако на полях сражений заметили и вариации.

Эксперты Ukraine Weapons Tracker опубликовали видео с бельгийским бронетранспортером M113A1-B. Машину заметили на востоке Украины.

Предполагается, что их закупила у частной компании в Бельгии Великобритания. От базовой версии M113 данный БТР отличается дизельным, а не бензиновым двигателем 6V-53 Detroit Diesel мощностью 215 л.с. Он более экономный и то сразу сказывается на запасе хода — около 480 км против 320 в стартовой версии. M113A1-B также быстрее перемещается на плаву — 5,8 км/час против 5,6 км/ч. Другие показатели почти идентичны, кроме того, что M113A1-B незначительно тяжелее, но его можно сильно разгрузить для воздушного десантирования.

БТР может перевозить до 11 десантников и вооружен одним пулеметом 12,7-мм M2HB. Отметим, что компания-производитель параллельно выпускала комплекты различного назначения, которые могут устанавливаться на серийные машины. Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине нужны не только танки, для того чтобы прорвать оборону россии на оккупированных территориях. Важна слаженная работа всех подразделений на современной технике. На такое обучение может уйти время.