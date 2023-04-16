Деды собирали? Оккупанты пригнали на фронт танки "пенсионного возраста"

Танк которому место давно на пенсии тем не менее привезли на передовую

В информационном пространстве появилось фото первых российских танков Т-55, образца 1958 года, которые оккупанты пригнали, чтобы восполнить огромные потери в бронетехнике. Эти танки используются в качестве подкрепления на позициях оккупантов в Запорожской области.

Российские Telegram-каналы пытаются представить это как нечто торжественное.

Российский пропагандист на фоне Т-55

На деле же, разработанный еще при Сталине и начавшийся выпускаться еще в 1958-м году, Т-55 уже безнадежно устарел по всем параметрам:

в плане вооружения – основное оружие Т-55 это танковая пушка калибром 100 мм, при том что современные орудия имеют калибр в 125-мм и совсем другие показатели стрельбы;

в плане бронирования – броня Т-55 состоит из стального листа в 100 мм, современные же танки имеют слоистую броню из разных материалов, что позволяет создавать эквивалент от 500-600 мм до 1100 мм, в зависимости от материалов;

оборудования – разумеется, все электронные системы 50-х годов не идут ни в какое сравнение с современной, даже новейшая на 1958 год система активной защиты "Дрозд" Комплекс, состоящий из РЛС, засекающего подлет к танку противотанкового боеприпаса и 8 мини-ракет, чья задача этот боеприпас уничтожить, сейчас абсолютно бесполезен.

В то же время по словам военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Т-55 имеет свое преимущество в том смысле, что на него проще и быстрее учить новые экипажи.

Впервые танки Т-55 были замечены в марте во время их переброски по железной дороге из города Арсеньев Приморского края, где находится 1295-я центральная база резерва и хранения танков. В эшелоне были тогда замечены Т-62 и еще более старые Т-54.