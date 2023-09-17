Центр российской "оборонки" под угрозой: почему ВСУ нужны ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS могут поразить российский ВПК в самое сердце

Киев достиг прогресса в переговорах о получении дальнобойных ракет. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, речь идет о германских TAURUS и американских ATACMS.

Поставок тактических ракет ATACMS в Украине ждут еще с лета 2022 года, после того как было решено передать ВСУ реактивные системы залпового огня М270 и М142. Но тогда мы получили боеприпасы М31 GMLRS с дальностью полета 64-70 км. Последние, впрочем, также нанесли огромные потери оккупантам.

Тем не менее, благодаря ATACMS ВСУ смогут расширить географию ударов, ведь ее последняя модификация способна бить на дальность до 300 км, чего с лихвой хватит, например, для обстрелов военных целей в оккупированному Крыму, но не только.

Под ударом ATACMS может оказаться бо́льшая часть Тульской области – "сердца" военно-промышленного комплекса оккупанта, в котором расположены 25 оружейных заводов. В их числе — Конструкторское бюро приборостроения им. А. Шипунова, НПО "Сплав", Тульский оружейный завод, Тульский машзавод, НПО "Стрела", на которых производят зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", "Смерч", радиолокационные системы "Зоопарк", "Фара", "Аистенок".

ATACMS достанет до Тулы

Плюсами ATACMS, кроме дальности, являются:

высокая точность попадания в 10-20 метров, обеспечиваемая инерциальной системой наведения, при которой необходимые данные вносятся в память ракеты, и та летит по заданному маршруту, сличая данные в памяти с окружающим рельефом. Это позволяет обезопасить ракету от средств радиоэлектронной борьбы;

универсальность боевой части, которая может быть фугасной для удара в здание и технику или кассетной для поражения личного состава;

отсутствие у оккупантов средств по борьбе с нею, поскольку наиболее массовые ЗРК рф С-300 произведены в 1970-х годах, и потому уступают ракете, созданной в 1991-м году.

Теоретически сбить ATACMS мог бы попытаться сбить новейший российский ЗРК С-400, но как показали удары ВСУ они неспособны защитить даже самих себя. Вероятно, из-за завышенных в разы заявляемых возможностей системы.