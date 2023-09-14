Кулеба порадовал заявлением насчет важного вооружения для ВСУ: "Продвижение есть"

Окончательные решения будут приняты в Берлине и Вашингтоне

Украина активно занимается вопросом передачи Киеву от союзников дальнобойных американских ракет ATACMS и немецких Taurus. Сейчас уже можно говорить о некоторых продвижениях вперед.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, для достижения этой цели постоянно проводятся переговоры и совещания.

"Мы очень активно этим занимаемся. Президент ежедневно проводит переговоры или совещания, чтобы ускорять поставки уже обещанного и получать новые обязательства партнеров передавать нам оружие. Есть, конечно, некоторые суперприоритетные темы — это прежде всего системы противовоздушной обороны", — сказал он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев работает над получением ATACMS от США и Taurus от Германии. При этом по обоим трекам есть продвижение вперед. Однако окончательные решения в Берлине и Вашингтоне не приняты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставку Taurus Украине. По словам руководителя комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман, это единственный человек, который тормозит процесс передачи ракет.