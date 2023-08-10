Все и сразу? Германия и США работают над вопросом по долгожданному оружию для ВСУ

Немецкое правительство работает над соответствующим решением

Дальнобойные ракеты ATACMS и немецкие Taurus, которые уже давно ждут в Украине, в скором времени могут появиться в ВСУ.

Об этом пишет немецкое издание t-online со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным журналистов, сейчас немецкое правительство работает над соответствующим решением совместно с США. Как и в случае с танками, немцы хотят объявить о передаче Украине новой номенклатуры одновременно с американцами. Это их обязательное условие.

"Это может привести к двойной поставке крылатых ракет Taurus и американских ракет ATACMS", — говорится в материале.

Отмечается, что Воздушные силы Германии уже дали "зеленый свет" на поставку Taurus, а на прошлой неделе офис канцлера поручил Минобороны ФРГ подать шаблон, обобщающий важнейшие факты о Taurus: наличие в немецких вооруженных силах, риски, их эффективность.

Издание пишет, что в последнее время с призывом передать Taurus на правительство давит не только оппозиция, но и все больше политиков из правящих партий и сейчас такое решение "кажется уже неизбежным".

Для справки: крылатые ракеты Taurus имеют дальность более 500 километров и боевую часть в пол тонны. ATACMS — это тактические ракеты для HIMARS, имеющее дальность около 300 километров.

Ранее мы писали о том, почему США не спешат давать Украине тяжелое вооружение.