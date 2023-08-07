"Да нет наверное": в Германии не могут решить вопрос передачи Украине важного оружия
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Заявления официальных лиц каждый раз отличны друг от друга
Депутат германского парламента от находящейся у власти Социал-демократической партии и докладчик по оборонному бюджету в бюджетном комитете Бундестага Андреас Шварц, призвал власти страны передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS.
Об этом он заявил в интервью газете Der Spiegel.
По его словам, из-за отсутствия у ВСУ преимущества в воздухе и возможности нанесения дальних ударов, контрнаступление украинской армии замедлилось, и это можно было бы компенсировать за счет более дальнобойного оружия.
Это не первый призыв немецких парламентариев усилить ВСУ выделением немецко-шведской ракеты TAURUS KEPD (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer).
Данное оружие обладает рядом очень важных характеристик:
- большая дальность – более 500 км;
- высокая точность – достигается благодаря наличию сразу трех систем наведения — GPS, инерциальная и система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте, которые позволяют корректировать полет;
- высокая мощность – вес боевой части 500 кг;
- универсальность – хотя изначально ракета предназначалась для установки и пуска с самолета, существует также вариант TAURUS CL (Container Launched) при котором пуск ракеты можно осуществлять с наземной пусковой установки на базе грузового автомобиля или надводного корабля.
Отметим что ранее в Германии заявили, что не считают передачу Украине ракет TAURUS приоритетной задачей.