"Да нет наверное": в Германии не могут решить вопрос передачи Украине важного оружия

Заявления официальных лиц каждый раз отличны друг от друга

Депутат германского парламента от находящейся у власти Социал-демократической партии и докладчик по оборонному бюджету в бюджетном комитете Бундестага Андреас Шварц, призвал власти страны передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS.

Об этом он заявил в интервью газете Der Spiegel.

По его словам, из-за отсутствия у ВСУ преимущества в воздухе и возможности нанесения дальних ударов, контрнаступление украинской армии замедлилось, и это можно было бы компенсировать за счет более дальнобойного оружия.

Это не первый призыв немецких парламентариев усилить ВСУ выделением немецко-шведской ракеты TAURUS KEPD (англ. Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer).

Данное оружие обладает рядом очень важных характеристик:

большая дальность – более 500 км;

высокая точность – достигается благодаря наличию сразу трех систем наведения — GPS, инерциальная и система, основанная на загруженных в память ракеты фото объектов на ее маршруте, которые позволяют корректировать полет;

высокая мощность – вес боевой части 500 кг;

универсальность – хотя изначально ракета предназначалась для установки и пуска с самолета, существует также вариант TAURUS CL (Container Launched) при котором пуск ракеты можно осуществлять с наземной пусковой установки на базе грузового автомобиля или надводного корабля.

Отметим что ранее в Германии заявили, что не считают передачу Украине ракет TAURUS приоритетной задачей.