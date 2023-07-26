"Могут переломить ситуацию на фронте, но...": почему США не спешат давать Украине тяжелое вооружение

По мнению Олега Жданова, на Западе намерены изменить политический клан в россии и максимально ослабить ее

США имеют свое видение войны россии против Украины. Именно поэтому они и не спешат с решениями о передаче ВСУ самолетов и дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

"Видение, скорее всего, заключается в том, что их главная цель – изменение политического клана в рф и максимальное ослабление россии. А как ее ослабить? Надо дать ей возможность исчерпать большинство своего военного потенциала. Фактически США это и делают: и нам дают наступать и не проиграть в этой войне, и одновременно дают россии подтянуть свои ресурсы и силы на фронт. А потом дадут нам, например, ракеты и авиацию, и мы будем громить позиции рф", — сообщил он.

Медленность передачи мощного вооружения затягивает войну на неопределенный срок, считает эксперт.

"Что мешало осенью прошлого года дать нам танки? Но танки пообещали зимой, а реально мы их получали до мая 2023 года. Хотя на хранении этих танков очень много", — говорит Олег Жданов.

В то же время предоставление Украине ATACMS существенно может изменить ситуацию на фронте.

"У россиян нет средств для сбития ATACMS. Это баллистическая ракета, а против баллистики и на таком коротком расстоянии у россии нет вообще ничего. Сомневаюсь, что даже Patriot справился бы с ATACMS, ведь 300 километров эта ракета летит 5-6 минут. Скорость бешеная, а дальность достаточная, даже для поражения того же Крымского моста. Групповой удар этими высокоточными ракетами гарантированно обрушил бы несколько пролетов моста. И пусть они там ковыряются и ремонтируют его. Если восстановят — снова ударить", — считает военный эксперт.

Больше о том, что изменят в балансе сил систематические атаки на Крым, появление в ВСУ кассетных боеприпасов и особенности украинского контрнаступления читайте на сайте "Телеграф": "Украина никогда не будет в НАТО, потому что кому-то нужно воевать с россией": интервью с военным экспертом Олегом Ждановым".

Как сообщал "Телеграф", в январе предложение послать Киеву американские танки Abrams президенту США Джо Байдену озвучил госсекретарь Энтони Блинкен. Это было сделано, чтобы подтолкнуть Германию к разблокированию решения о передаче украинским военным боевым танкам Leopard.