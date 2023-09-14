Ракетный удар по Севастополю: почему ВСУ поразили цели, а ПВО оккупантов осталась в дураках

Три фактора помогли Storm Shadow поразить гавань Севастополя, особенно помощь со стороны оккупантов

Успешный удар по оккупированному Севастополю, привел к поражению и, вероятно, уничтожению сразу двух российских кораблей. Случилось это вследствие использования украинскими военными британских ракет Storm Shadow.

Это авиационные крылатые ракеты класса "воздух-земля" дальнего действия ВСУ получили еще летом и уже успешно применяли их. Однако именно этот удар стал особенно масштабным, и произошло ввиду подготовительной работы ВСУ, особенностей самой Storm Shadow и системы ПВО россиян.

Подготовка сопровождалась возвратом Украине контроля над "вышками Бойко", на которых ранее располагалось разведывательное оборудование оккупантов. Поэтому его уничтожение "ослепило" врага, создав первые проблемы для работы ПВО.

Особенности самой ракеты Storm Shadow заключаются в том, что хотя ее скорость не столь уж высока – до 1000 км/ч, она способна лететь на высоте 30-40 метров, что усложняет ее обнаружение.

На такой малозаметной для вражеских радаров высоте Storm Shadow может пролететь около 560 км, чего с лихвой хватает, чтобы достать до Севастополя. Наконец, боевая часть ракеты содержит около 450 кг взрывчатки, чего достаточно для нанесения серьезных повреждений, а то и уничтожения небронированных кораблей.

Дальность удара Storm Shadow

Пораженные ВСУ большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на Дону" как раз являются небронированными кораблями и потому особенно сильно пострадали от попадания. Не исключено, что они навсегда выбыли из строя.

И наконец третье, что сыграло в "плюс" ВСУ при ударе по Севастополю – слабость российской ПВО. По уверению роспропаганды, самые современные ЗРК С-400 оккупантов должны легко перехватывать ракеты, подобные Storm Shadow. И якобы делать это они могут на высотах от 5 метров.

Но то, что ПВО оккупантов осталась в дураках и не смогла сбить летящий на высоте 30 метров "Шторм", говорит о двух вещах:

комплексов С-400 не оказалось в нужном районе, во что трудно поверитm, ведь военно-морская база в Севастополе – стратегический объект, который нужно защищать в первую очередь;

говоря о характеристиках своего оружия, оккупанты просто врут, завышая его возможности в разы. а в случае с высотами, на которых может работать С-400, – примерно в 7-8 раз.

В пользу верности второго предположения говорит тот факт, что в конце августа ВСУ уже поразили С-400 в Крыму, тем самым продемонстрировав его уязвимость.