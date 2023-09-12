Станет легче одесситам и не только: чем важно для Украины возвращение "вышек Бойко"

У вышек была важная военная цель

Возвращение т.н. "вышек Бойка" под контроль Украины является важным достижением, поскольку это россияне более не смогут использовать их в военных целях.

Как сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному" с помощью этих вышек россияне могли мониторить надводную обстановку в Черном море. При этом в первую очередь от возвращения их под украинский контроль выиграет Одесская область.

Он напомнил, что на видео, распространенном ГУР, видно, что разведчики демонтировали оборудование, которое россияне использовали для оценки обстановки в акватории Черного моря.

"Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут своевременно реагировать или что-либо планировать в нашей акватории. Поэтому значение это большое и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности", — отметил Плетенчук.

Он также уточнил, что ВМС обеспечивают безопасность в Черном море, однако о полном контроле над 25 тысячами квадратных километров акватории можно будет говорить лишь после достижения воздушного превосходства.

Как известно, "вышки Бойко" это платформы по добычи нефти и газа, в Черном море между Одесской областью и Крымом. В 2014 году россия захватила их и использовала для добычи ресурсов.

Однако в июне 2022 года Украина нанесла удар по "вышкам", чем лишила оккупантов возможности дальше их использовать по назначению. Тем не менее их использование в качестве наблюдательных платформ продолжалось вплоть до 11 сентября, когда там высадились сотрудники разведки.