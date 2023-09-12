Стане легшим одеситам і не тільки: чим важливе для України повернення "вишок Бойка"

У вишок була важлива військова мета

Повернення т.зв. "вишки Бойка" під контроль України є важливим досягненням, оскільки це росіяни більше не зможуть використовувати їх у військових цілях.

Як повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі "Суспільному" за допомогою цих вишок росіяни могли моніторити надводну обстановку в Чорному морі. При цьому передусім від повернення їх під український контроль виграє Одеська область.

Він нагадав, що на відео, розповсюдженому ГУР, видно, що розвідники демонтували обладнання, яке росіяни використали для оцінки ситуації в акваторії Чорного моря.

"Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть своєчасно реагувати або будь-що планувати в нашій акваторії. Тому значення це велике і для Одеської області насамперед. Це питання безпеки", — зазначив Плетенчук.

Він також уточнив, що ВМС забезпечують безпеку у Чорному морі, проте про повний контроль над 25 тисячами квадратних кілометрів акваторії можна буде говорити лише після досягнення повітряної переваги.

Як відомо, "вишки Бойка" це платформи з видобутку нафти та газу, у Чорному морі між Одеською областю та Кримом. У 2014 році росія захопила їх та використала для видобутку ресурсів.

Однак у червні 2022 року Україна завдала удару по "вишках", чим позбавила окупантів можливості далі їх використовувати за призначенням. Проте їх використання як спостережні платформи тривало аж до 11 вересня, коли там висадилися співробітники розвідки.