Україна повернула під свій контроль "Вишки Бойка": проведено унікальну операцію (відео)

Україна повернула під контроль так звані "Вишки Бойка", розташовані у Чорному морі. Вони були окуповані росіянами із 2015 року.

Про успішну операцію повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Там уточнили, що з початку повномасштабної війни противник використовував вежі як вертолітні майданчики і для розміщення коштів РЛС.

"Унікальну операцію щодо встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема, під контроль було повернуто бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБО "Таврида" та СПБУ "Сиваш", — повідомили розвідники.

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