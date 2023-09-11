Україна повернула під свій контроль "Вишки Бойка": проведено унікальну операцію (відео)
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Україна повернула під контроль так звані "Вишки Бойка", розташовані у Чорному морі. Вони були окуповані росіянами із 2015 року.
Про успішну операцію повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Там уточнили, що з початку повномасштабної війни противник використовував вежі як вертолітні майданчики і для розміщення коштів РЛС.
"Унікальну операцію щодо встановлення контролю над "Вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема, під контроль було повернуто бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБО "Таврида" та СПБУ "Сиваш", — повідомили розвідники.
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