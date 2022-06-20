Пам’ятник корупції, захоплений рф: що потрібно знати про "вишки Бойка"

росія серед іншого використовувала платформи у військових цілях

Новини про ракетний удар, який Україна завдала вранці 20 червня по газових платформах у Чорному морі, мало кого залишили байдужими. Проте за вісім років з моменту захоплення росією цих бурових платформ багато хто вже забув, що таке "вишки Бойка".

"Телеграф" вирішив коротко нагадати історію цих споруд, яка супроводжувалася скандалами задовго до анексії Криму.

"Вишки Бойка", — це дві плавучі бурові установки "Петро Годованець" (2010 року побудови) та "Україна" (2012 року), прозвані на честь тодішнього міністра палива та вугільної промисловості Юрія Бойка.

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Бойко відзначився низкою випадків зловживання службовим становищем, і вишки не стали винятком, їх закупили на сотні мільйонів доларів дорожче за ринкову ціну, що стало однією з найбільших корупційних схем в історії України.

Бурові платформи належали "Чорноморнафтогазу" та знаходилися над Одеським газовим родовищем на відстані за 100 кілометрів від Одеси та за 150 км від узбережжя Криму.

Ось приблизна карта, де вони були:

Орієнтовне місце, де були "вишки Бойка" до захоплення рф

19 березня 2014 року під час "руської весни", коли було анексовано український Крим, росіяни захопили й газові вишки. У захопленні брали участь десантники 104-го десантно-штурмового полку рф.

У 2015 році стало відомо, що росія відбуксирувала вишки ближче до Криму до Голіцинського газоконденсатного родовища.

росія відбуксирувала вежі з точки 1 до точки 2 за 60 км від берега Криму

З моменту захоплення росіяни активно використовували "вишки Бойка" не лише для видобутку українського газу з Чорного моря, а й для радіотехнічної розвідки.

Вранці 20 червня українські військові завдали ракетного удару по газових вишках. За повідомленнями російських окупантів, на той момент газові платформи знаходилися за 71 кілометр від берега Одеси. Де вони точно знаходилися на той момент на карті Чорного моря — поки що невідомо.

Як повідомляв "Телеграф", після цього росіяни відповіли серією ракетних ударів по Одесі.