Украина вернула под свой контроль "Вышки Бойко": проведена уникальная операция (видео)

Украина вернула под контроль так называемые "Вышки Бойко", расположенные в Черном море. Они были оккупированы россиянами с 2015 года.

Об успешной операции сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там уточнили, что с начала полномасштабной войны противник использовал вышки в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", — сообщили разведчики.

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