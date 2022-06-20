Памятник коррупции, захваченный рф: что нужно знать о "вышках Бойко"

россия среди прочего использовала платформы в военных целях

Новости о ракетном ударе, который Украина нанесла утром 20 июня по газовым платформам в Черном море, мало кого оставили равнодушными. Однако за восемь лет с момента захвата россией этих буровых платформ многие уже позабыли, что такое "вышки Бойко".

"Телеграф" решил кратко напомнить историю сих сооружений, которая сопровождалась скандалами задолго до аннексии Крыма.

"Вышки Бойко", — это две плавучие буровые установки "Петр Годованец" (2010 года постройки) и "Украина" (2012 года), прозванные в честь тогдашнего министра топлива и угольной промышленности Юрия Бойко.

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Бойко отличился рядом случаев злоупотребления служебным положением, и вышки не стали исключением, их закупили на сотни миллионов долларов дороже рыночной цены, что стало одной из самых крупнейших коррупционных схем в истории Украины.

Буровые платформы принадлежали "Черноморнефтегазу" и находились над Одесским газовым месторождением на расстоянии в 100 километрах от Одессы и в 150 км от побережья Крыма.

Вот примерная карта, где они были:

Примерное место, где были "вышки Бойко" до захвата рф

19 марта 2014 года во время "русской весны", когда был аннексирован украинский Крым, россияне захватили и газовые вышки. В захвате участвовали десантники 104-го десантно-штурмового полка ВДВ рф.

В 2015 году стало известно, что россия отбуксировала вышки ближе в сторону Крыма к Голицинскому газоконденсатному месторождению.

россия отбуксировала вышки с точки 1 в точку 2 за 60 км от берега Крыма

С момента захвата россияне активно использовали "вышки Бойко" не только для добычи украинского газа из Черного моря, но и для радиотехнической разведки.

Утром 20 июня украинские военные нанесли ракетный удар по газовым вышкам. По сообщениям российских оккупантов, на тот момент газовые платформы находились за 71 километр от берега Одессы. Где они точно находились на тот момент на карте Черного моря, — пока неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", после этого россияне ответили серией ракетных ударов по Одессе.