Украина ударила по газовым вышкам в Черном море, захваченным россией: что известно

После удара есть пропавшие и пострадавшие люди

В понедельник, 20 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по газовым вышкам, которые россия захватила после аннексии полуострова Крым.

Первым об этом сообщил нардеп из Одессы Алексей Гончаренко, вскоре после чего информацию подтвердил и глава оккупационной "власти" Крыма Сергей Аксенов.

Удар был нанесен около 8 утра 20 июня, на тот момент на буровых платформах было 12 человек, нашли уже пятерых, трое из которых ранены. Поиски остальных продолжаются, оккупанты задействовали авиацию, патрульные суда, ФСБ и Минобороны рф.

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Стоит заметить, что рано утром 20 июня жители Одесской области слышали много взрывов со стороны Черного моря. Журналисты предполагали, что идет бой за остров Змеиный. Однако позже Гончаренко заявил, что на самом деле ВСУ нанесли ракетный удар по "вышкам Бойко".

"Вышки Бойко" — это две буровые нефтяные платформы, которые были куплены вдвое дороже рыночной стоимости за 400 млн долларов, когда Юрий Бойко был министром топлива и угольной промышленности. Эту историю называют одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины.

Эти буровые платформы "Черноморнефтегаза" были расположены в 100 км от Одессы и в 150 км от Крыма, россияне захватили их в марте 2014 года и использовали как для добычи газа, так и для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки. В 2015 году волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm провели OSINT-расследование и установили, что "Буровые "Черноморнефтегаза" захватывали десантники 104-го полка ВДВ РФ".

Как сообщал "Телеграф", утром 20 июня россияне из Крыма также пускали ракеты в сторону Одесской области.