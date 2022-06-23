Пожар на "вышках Бойко" видно из космоса: в сеть попали снимки со спутника

Вышки продолжают гореть и это видно даже из космоса

Пожар на газовых вышках "Черноморнефтегаза" (так называемые "вышки Бойко") до сих пор не устранен и его видно даже из космоса.

Как сообщает "Радио Свобода", американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало серию снимков, которые позволяют понять, где именно находились вышки в момент предположительного удара ВСУ и масштабы возгорания.

Отмечается, что первые снимки NASA датируются 20 июня, именно тогда российские власти обвинили Украину в нанесении удара по буровых платформах в Черном море, тогда были зафиксированы три очага пожара.

Пожар усилился 21 июня, а в россии заявили, что огонь подобрался к скважинам.

Огонь не потушили и 22 июня, а на снимках видно, что очагов возгорания уже четыре.

Для справки: две буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" были впервые запущены в 2010 и 2012 году соответственно. Свое прозвище они получили из-за коррупционного скандала с тогдашним министром топлива и угольной промышленности Юрием Бойко, поскольку были закуплены по значительно более высокой за рыночную цену. Обе вышки были захвачены оккупантами в 2014 году, после чего россия использовала их не только по прямому назначению, но и для сбора разведданных.

Как сообщалось ранее, россияне после ударов по вышках заявили, что семь человек пропали без вести. В российской госдуме после этого заявили, что у россии "развязаны руки" и начали угрожать Украине новыми ракетными ударами.