Оккупанты высказались о жертвах удара ВСУ по "вышкам Бойко"

Семеро человек пропали без вести, они могут быть мертвы

Вследствие ракетного удара, который Вооруженные силы Украины нанесли 20 июня по газовым вышкам "Черноморнефтегаза" в Черном море, вероятно есть погибшие.

Россияне все еще ведут поиски, однако надежды на спасение части работников все меньше, рассказал советник "главы" оккупированного Крыма Олег Крючков.

"В Чёрном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации спасти удалось не всех, но надежда ещё есть", — заявил он.

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Стоит заметить, что по состоянию на прошлый вечер спасли 94 человек, трое пострадали, еще семеро пропали без вести, однако их поиски продолжились.

Напомним, что Украина нанесла ракетный удар по газовым платформам, известным как "вышки Бойко", 20 июня, — россия захватила скандально известные буровые платформы при аннексии Крыма в 2014 году, после чего перебрасывала их в акватории Черного моря и использовала в военных целях.

Удар по захваченным вышкам вызвал очень негативную реакцию рф, и там даже заявили, будто бы это "развязывает руки" для атак по Украине.

Как сообщал "Телеграф", также россияне нанесли мощный ракетный удар по Одесской области после атаки на "вышки Бойко".