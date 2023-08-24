ЗРК С-400 оккупантов: два слабых места, которые дают его уничтожить

Эти минусы помогают ВСУ уничтожать вражескую технику

Уничтожение российского ЗРК С-400 во временно оккупированном Крыму 23 августа показало два слабых места этой системы ПВО, которую оккупанты считают лучшей и, по традиции, "не имеющей аналогов в мире".

О них в своем Telegram-канале рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Именно эти минусы позволили Украине уничтожить данную систему ПВО.

Первым минусом стало предназначение С-400. Его задача — бороться с массивными целями вроде самолетов и ракет, но никак не с беспилотниками, даже довольно крупными, вроде Bayraktar TB2. Именно поэтому украинский дрон снимал уничтожение комплекса в режиме реального времени.

Защищать С-400 от малых дронов должны комплексы малого и среднего радиуса действия, в первую очередь самые современные из имеющихся на вооружении вс рф — это ЗРК Тор-М2 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Но за время войны примерно 30% этих комплексов были уничтожены, еще столько же прикрывают оккупированные территории, а оставшихся не хватает даже на собственно российские регионы.

"То есть, российское командование посчитало, что С-400 в Крыму в безопасности и ему не нужно прикрытие критически дефицитными комплексами", — резюмирует эксперт.

Вторым минусом является традиционное российское вранье, которым они завышают возможности своего оружия, на деле совершенно не имеющего подобных характеристик.

По словам Александра Коваленко, непонятно, чем именно был нанесен удар – если речь идет о ракетах Storm Shadow или Scalp EG, получается интересная вещь. Последние предназначены для нанесения удара после полета на высотах до 30 метров, но С-400 якобы может перехватывать подобные цели на высотах до 5 метров.

"С 2022 года многие, кто не верил в то, что российские оружейники накручивают ТТХ своей технике, которая и близко не соответствует озвучиваемым параметрам, уже убедились в своей неправоте. Но всё же… Если действительно по С-400 прилетела Storm Shadow или Scalp EG, то это вскрывает очередной фарс россиян", — резюмирует Александр Коваленко.

Уничтоженный в Крыму ЗРК С-400 стал уже не первым комплексом данного типа который был "демилитаризирован" ВСУ.