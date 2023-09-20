Украина получит истребители Mirage? В Воздушных силах отреагировали на статью французских СМИ

Информация о возможной передаче Украине боевых самолетов разошлась по СМИ и в Воздушных силах дали свой комментарий по этому поводу

Украина и Франция обсуждают возможность передачи на нужды ВСУ истребителей Mirage 2000, которые есть на вооружении у Французских воздушно-космических сил. Соглашение насчет этой темы стремительно продвигается вперед.

Так, делегация Воздушных сил Вооруженных сил Украины отправилась во Францию для обсуждения с коллегами деталей будущего соглашения по поставках "Миражей". В том числе, Киев интересует и специализированная штурмовая версия Mirage 2000D. Об этом сообщает французский сайт Intelligence Online.

Отмечается, что в результате договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой президентом Эмманюэлем Макроном, достигнутых в прошлом году, Франция уже неофициально приступила в подготовке украинских пилотов на нескольких базах: Велиз, Роморантен-Лентене, Нанси-Ош и Мон-де-Морсан. Тренировки проходят уже несколько месяцев.

Реакция Воздушных сил

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат скептически отреагировал на информацию в СМИ о возможности поставок Украине от Франции истребителей Mirage 2000. Фактически он не подтвердил эти слухи. Об этом пишет LIGA.net

"Да какие "Миражи" еще, сколько можно?", — сказал он.

Что известно об истребителе Mirage 2000

Mirage 2000 – это истребитель, разработанный еще в 1970-х годах. Это "птичка" многоцелевого назначения, поскольку его могут использовать не только как истребитель, но и как бомбардировщик.

Особенностью такого боевого самолета является наличие дельта крыла. Это дает обеспечивает его скоростные возможности и хорошую маневренность. К тому же, сам по себе каркас истребителя сделан из легких материалов, потому он добивается высокой производительности и эффективности топлива.

Для "Миража" вооружение может быть разным. К примеру, воздушно-боевые и воздушно-наземные ракеты, ракета SCALP и лазерно-приведенная бомба (LGB).

Истребители Mirage 2000 есть на вооружении многих стран. Однако наибольшее количество есть у Франции (именно с модификацией 2000 D).

Технические характеристики

максимальная высота — до 18 км;

скорость — до 2300 км/ч;

размах крыла – 9,13 м;

длина самолета – 14,55 м;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине долгожданные истребители F-16 после того как завершится обучение украинских пилотов.