Україна отримає винищувачі Mirage? У Повітряних силах відреагували на статтю французьких ЗМІ
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Інформація про можливу передачу Україні бойових літаків розійшлася зі ЗМІ та у Повітряних силах дали свій коментар з цього приводу
Україна та Франція обговорюють можливість передачі на потреби ЗСУ винищувачів Mirage 2000, які є на озброєнні у Французьких повітряно-космічних сил. Угода щодо цієї теми швидко просувається вперед.
Так, делегація Повітряних сил Збройних сил України вирушила до Франції для обговорення з колегами деталей майбутньої угоди щодо постачання "Міражів". Зокрема, Київ цікавить і спеціалізована штурмова версія Mirage 2000D. Про це повідомляє французький сайт Intelligence Online.
Зазначається, що в результаті домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським та його колегою президентом Емманюелем Макроном, досягнутих минулого року, Франція вже неофіційно розпочала підготовку українських пілотів на кількох базах: Веліз, Роморантен-Лентене, Нансі-Ош та Мон-де-Морсан. Тренування триває вже кілька місяців.
Реакція Повітряних сил
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат скептично відреагував на інформацію у ЗМІ про можливість постачання Україні від Франції винищувачів Mirage 2000. Фактично він не підтвердив ці чутки. Про це пише LIGA.net
"Та які "Міражі" ще, скільки можна?", — сказав він.
Що відомо про винищувач Mirage 2000
Mirage 2000 – це винищувач, розроблений ще у 1970-х роках. Це "пташка" багатоцільового призначення, оскільки його можуть використовувати не лише як винищувач, а і як бомбардувальник.
Особливістю такого бойового літака є дельта крила. Це дає забезпечує його швидкісні можливості та гарну маневровість. До того ж сам по собі каркас винищувача зроблений з легких матеріалів, тому він досягає високої продуктивності та ефективності палива.
Для "Міражу" озброєння може бути різним. Наприклад, повітряно-бойові та повітряно-наземні ракети, ракета SCALP та лазерно-наведена бомба (LGB).
Винищувачі Mirage 2000 є на озброєнні багатьох країн. Проте найбільше є у Франції (саме з модифікацією 2000 D).
Технічні характеристики
- максимальна висота – до 18 км;
- швидкість — до 2300 км/год;
- розмах крила – 9,13 м;
- довжина літака – 14,55 м;
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні довгоочікувані винищувачі F-16 після завершення навчання українських пілотів.