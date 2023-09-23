Для россиян больше нет безопасных мест в Крыму: аналитик рассказал, как ВСУ могут освободить полуостров

Украина показывает, что оккупанты в Крыму больше не в безопасности

Освобождение Крымского полуострова может произойти по сценарию острова Змеиный или Херсонской области, когда постоянные обстрелы сделали невозможным нахождение там оккупационной группировки.

Как рассказал в своем telegram-канале военно-политический обозреватель Александр Коваленко, главной задачей Сил обороны Украины заключается в выходе к админгранице Крыма и уничтожение моста через Керченский пролив.

По его словам, в украинском арсенале есть достаточное количество образцов вооружения, которое позволит эффективно уничтожать цели в четырех зонах поражения. Тем самым оккупанты оголят или ослабят центральные и северные районы полуострова и попытаются закрепиться в южной его полосе.

"Но, что стало происходить в последнее время? В последнее время по полуострову стали прилетать средства, от которых не скрыться. Их практически не могут перехватить российские средства ПВО и даже южная полоса полуострова не является оккупантов безопасной уже сейчас. Не завтра, не через месяц или три, а стала ею таковой ещё "позавчера", — написал он.

Получение этих возможностей Украиной стало означать, что теперь уже неважно, сколько личного состава будет у россиян в Крыму, поскольку после бегства южной группировки там они находиться будут в условиях намного худших, чем на правом берегу Херсонской области.

При этом Коваленко подчеркнул, что это лишь один из возможных вариантов освобождения полуострова и, возможно, в Генштабе ВСУ готовят что-то более неожиданное.

Как сообщалось ранее, недавно ВСУ атаковали штаб Черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе. По информации ГУР, погибли по меньшей мере девять высших офицеров, еще 16 получили ранения.