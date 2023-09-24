"Заявят сами о себе на поле боя": Зеленский заинтриговал словами о новом вооружении

Президент рассказал о новой помощи от США

Украина и США договорились о новых пакетах оружейной помощи, а в них входят образцы, которые позже "сами заявят о себе".

Об этом в воскресенье, 24 сентября, рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогу визита в США и Канаду. Его сообщение было обнародовано пресс-службой Офиса президента.

"Это и артиллерия, необходимые снаряды, ракеты для "хаймарсов", ракеты для ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины. И еще некоторые другие виды оружия, которые заявят сами о себе на поле боя", — сообщил Зеленский.

При этом он также сообщил об историческом решении о налаживании совместного производства оружия и оборонных систем, включая и ПВО. По словам главы государства это то, что до недавних пор было фантастикой, но теперь становится реальностью.

Кроме того, Зеленский отметил, что для Украины это также важно потому, что это будет создавать новые оружейные предприятия, которые обеспечат многие рабочие места.

Как сообщалось ранее, в американских СМИ накануне появились сообщения о том, что президент США Джо Байден согласился передать Украине некоторое количество ракет ATACMS. Эти ракеты к установкам HIMARS и более тяжелым М270 позволят наносить удары по позициям врага на расстоянии до 300 километров. Официально об их передаче пока не сообщалось.