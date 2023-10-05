россияне ударили по магазину и кафе в Харьковской области: десятки погибших, появилось заявление Зеленского
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Российские солдаты нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области. Оккупанты разрушили магазин, по предварительным данным погибли почти полсотни мирных граждан.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины также отреагировал на новый удар и заявил, что это сознательный теракт.
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