Укр

россияне ударили по магазину и кафе в Харьковской области: десятки погибших, появилось заявление Зеленского

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
россияне ударили по магазину и кафе в Харьковской области: десятки погибших, появилось заявление Зеленского Новость обновлена 05 октября 2023, 15:56

Российские солдаты нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области. Оккупанты разрушили магазин, по предварительным данным погибли почти полсотни мирных граждан.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Президент Украины также отреагировал на новый удар и заявил, что это сознательный теракт.

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