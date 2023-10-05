Россияне ударили по Херсону, есть погибшие

В городе прозвучало несколько взрывов

Утром в четверг, 5 октября, российские оккупанты совершили очередное преступление, атаковав Херсон и его мирных граждан. По предварительной информации известно о двух жертвах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, погибли два человека. Среди них коммунальщик, который обрезал деревья.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сказал, что взрывы в городе начались примерно в 09:17. Враг с левого берега начал атаковать город. Граждан попросили пройти в безопасные места и не покидать до соответствующего распоряжения.

Позже Мрочко сообщил, что в результате обстрела города погибли два человека — мужчина и женщина. Им было примерно по 50-55 лет.

В то же время обстрелам подвергалась и Херсонская область. В областной госадминистрации отметили, что в полночь под огнем оказалось Инженерное. В результате попаданий повреждены хозяйственные постройки. Около 7:30 порядка пяти прилетов зафиксировано по Золотой Балке. Были разрушены нежилые сооружения. Также захватчики ударили по Кизомысу. Там был уничтожен дом. Пострадавших, к счастью, нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 сентября российские захватчики обстреляли жилой квартал Херсона. В результате погибли три женщины.