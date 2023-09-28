Погибли мирные женщины: россия нанесла новый удар по Херсону

Правоохранители зафиксировали очередное российское преступление

Россияне обстреляли жилой квартал Херсона из артиллерии. Пока известно о трех погибших женщинах.

Об этом сообщают власти страны и местные власти. По информации главы МВД Украины Павла Клименко, за минувшие сутки враг ударил по Херсонскому району 10 раз из артиллерии.

Россияне ударили по Корабельному району Херсона 28 сентября около 18:00. По словам очевидцев, одной из погибших оторвало голову. Во время попадания артиллерийского снаряда все трое погибших находились на одной улице под открытым небом на Жилпоселке. Также рядом с местом обстрела эвакуированы два ребенка, их осмотрели медики, с ними работает психолог.

Херсонская областная прокуратура уже завела уголовное дело по факту очередного обстрела города по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

"Данные о пострадавших уточняются. Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора", — сказано в заявлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Авдеевскому коксохиму. Страшные последствия прилета попали на камеру.