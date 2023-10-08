Український клуб розгнівав ультрас, підтримавши Ізраїль: що сталося

Фанати команди здивовані

Ультрас "Олександрії" розкритикували клуб за пост на підтримку Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС на країну.

Відповідну публікацію ультрас опублікували у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Фанати не розуміють, чому український клуб не робить пости про воєнні злочини рф в Україні, але при цьому "хайпує" на темі Ізраїлю. Вболівальники зазначили, що "Олександрія" нічого не писала про недавню трагедію в селі Гроза, де росія вбила півсела.

"Той, хто дав команду на цю публікацію — цинічний п*****с.

Зараз, коли щодня ми оплакуємо загиблих побратимів, хтось в олександрійському "Будинку футболу" вирішив згадати про події у світі. А чому це раптом? Що сталося?

Відповідаємо. Тема подій в Ізраїлі сьогодні є хайповою. Це єдина причина. Ще один приклад дурості. Тут хтось із керівників вирішив трохи хайпонути на трагедії та відвернути увагу від власних проблем. Чи немає інших тем для публікацій? — йдеться у повідомленні ультрас.

Ультрас Олександрії звернулися до клубу

Нагадаємо, український футболіст "Арсеналу" Олександр Зінченко перед грою з "Ман Сіті" в АПЛ став жертвою нападок арабів після того, як публічно підтримав Ізраїль.