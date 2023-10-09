Чемпіонат України з футболу, 11 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У 11-му турі відбудеться великий матч "Динамо" — "Дніпро-1"
У п’ятницю, 20 жовтня, матчем "Оболонь" — "Зоря" стартує 11-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні в українському футболі пролунав черговий скандал.
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній грі ігрового тижня "Динамо" прийме "Дніпро-1". Лідер першості "Кривбас" зіграє у гостях проти "Металіста-1925", а "Шахтар" проведе домашній поєдинок проти ЛНЗ.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 11 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 20 жовтня
"Оболонь" — "Зоря" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Металіст 1925" — "Кривбас" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Субота, 21 жовтня
"Чорноморець" — "Минай" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Шахтар" Донецьк — ЛНЗ Черкаси — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Олександрія" — "Колос" К — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Неділя, 22 жовтня
"Верес" — "Рух" Львів — 13:00 — YouTube
"Ворскла" — "Полісся" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Динамо" Київ — "Дніпро-1" — 17:00 — YouTube, "2+2"
З результатами та відеооглядами матчів 10-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 9 турі чемпіонату України "Шахтар" програв "Ворсклі" (1:2).