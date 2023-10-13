Україна — Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024
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Великий матч пройде у Празі
У суботу, 14 жовтня, збірна України у рамках поєдинку відбору на чемпіонат Європи-2024 зіграє проти Північної Македонії.
"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Поєдинок відбудеться у Празі на стадіоні "Літна", початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.
Обидві збірні ведуть запеклу боротьбу за потрапляння в топ 2 групи, де доля першого місця фактично вирішена. Крім того, за омріяну путівку на Євро-2024 також веде боротьбу команда Італії. І українцям, і північномакедонцям у Празі необхідно брати максимум очок, інакше відбір для цих команд фактично закінчиться.
Зазначимо, матч Україна – Північна Македонія можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні. Додамо, що букмекери вважають нашу команду однозначним фаворитом протистояння.
Нагадаємо, збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0). У вересні наша команда сенсаційно дала бій англійцям (1:1) і без шансів поступилася Італії (1:2).