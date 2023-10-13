Футболіст збірної України втік із країни: гравець відключив телефон і зник в аеропорту

Детективна історія сталася із "Шахтарем" на виїзді у Бельгії

Загадковий інцидент стався 4 жовтня після матчу Юнацької ліги УЄФА між бельгійським "Антверпеном" та донецьким "Шахтарем" (1:2). До речі, головна команда Гірників також здобула перемогу в Бельгії (3:2).

Про це повідомляє dynamomania. За інформацією джерела, 19-річний півзахисник Олександр Распутько не сів у літак до Варшави разом із командою.

Пропажу виявили лише в літаку… Пошуки в аеропорту ні до чого не привели, знайшли лише акуратно складену форму гравця. Олександр видалив усі записи у соцмережах, а також перестав виходити на зв’язок. Місцезнаходження хавбека юнацької збірної України досі невідоме.

Примітно, що Распутько зумів виїхати на матч із "Антверпеном" лише після того, як погодився підписати із Гірниками 5-річний контракт. За інформацією Sport.ua є дві версії, чому футболіст "Шахтаря" U-19 вирішив втекти з України.

Версія 1 . Роспутько родом із тимчасово окупованої Горлівки. У нього проросійські погляди й на цьому тлі у нього траплялися конфлікти з одноклубниками. Є припущення, що Роспутько через Стамбул вирушив до росії. Втечу з України йому допомогли спланувати та організувати.

. Роспутько родом із тимчасово окупованої Горлівки. У нього проросійські погляди й на цьому тлі у нього траплялися конфлікти з одноклубниками. Є припущення, що Роспутько через Стамбул вирушив до росії. Втечу з України йому допомогли спланувати та організувати. Версія 2. Розбіжності із новим контрактом. Гравець був незадоволений умовами у "Шахтарі", де він заробляв до 2 тисяч євро на місяць.

Раніше кілька футболістів "Шахтаря" підтримали молодих гравців "Динамо", які відпочивали у розважальному закладі у центрі Києва у комендантську годину. Після цього ультрас Гірників жорстко пройшлися по футболістах, що "втомилися від війни".