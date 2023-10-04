"Шахтар" здобув перемогу в Лізі чемпіонів, програючи по ходу матчу у 2 м’ячі (відео)

Гірники зробили камбек у Лізі чемпіонів

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" зустрівся з бельгійським "Антверпеном" у рамках матчу 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

Гра пройшла в Антверпені (Бельгія) на "Босейлстадіоні" та завершилася з рахунком 3:2 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Вже на 3-й хвилині зустрічі господарі вийшли вперед — Ракицький погано зіграв у своєму штрафному майданчику, потім Арбнор Муйя на замаху прибрав ще одного захисника, після чого албанець пробив точно у кут воріт. Ще за 30 хвилин Мішель-Анж Баліквіша після феноменальної передачі Вермерена подвоїв перевагу "Антверпена".

На початку другого тайму Гірники провели неймовірну атаку, яка завершилася одразу кількома ударами та взяттям воріт у виконанні Данила Сікана. Донеччани продовжували атакувати й таки зрівняли рахунок. На 71-й хвилині Ярослав Ракицький прямим ударом зі штрафного влучив у ворота господарів. Ще за кілька хвилин Сікан оформив дубль, скориставшись грубою помилкою воротаря господарів. На останніх секундах гри капітан "Антверпена" Алдервейрелд не реалізував пенальті.

"Антверпен" – "Шахтар" – 2:3

Голи: Муя (3), Баліквіша (34) – Сікан (48, 76), Ракицький (71)

Попередження: Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракіцький (66), Сікан (82)

"Антверпен": Бюте, Вейндал (Іленіхена, 83), Кулібалі, Алдервейрелд, Батає, Кейта (Юсуф, 83), Вермеєрен, Еккеленкамп (Валенсія, 74), Баліквіша, Янссен, Муя (ван ден Бош, 87)

"Шахтар": Різник, Конопля, Матвієнко, Ракіцький, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськів, Сікан (Швед, 87)

Статистика матчу Антверпен - Шахтар

Повний відеоогляд матчу "Антверпен" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше.

Турнірне становище команд

Нагадаємо, Гірники за підсумками жеребкування групового раунду ЛЧ потрапили до квартету H, де також виступають "Барселона" та "Порту". У першому турі донеччани поступилися португальцям з рахунком 1:3. У наступних матчах ЛЧ "Шахтар" зустрінеться з грізною "Барселоною" (25.10 та 07.11). На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів Ліги чемпіонів.