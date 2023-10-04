"Шахтер" добыл победу в Лиге чемпионов, проигрывая по ходу матча в 2 мяча (видео)

Горняки совершили камбэк в Лиге чемпионов

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" встретился с бельгийским "Антверпеном" в рамках матча 2 тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

Игра прошла в Антверпене (Бельгия) на "Босэйлстадионе" и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Уже на 3-й минуте встречи хозяева вышли вперед — Ракицкий нерасторопно сыграл в своей штрафной, затем Арбнор Муйя на замахе убрал еще одного защитника, после чего албанец пробил точно в угол ворот. Еще через 30 минут Мишель-Анж Баликвиша после феноменальной передачи Вермеерена удвоил преимущество "Антверпена".

В начале второго тайма Горняки провели невероятную атаку, которая завершилась сразу несколькими ударами и взятием ворот в исполнении Даниила Сикана. Дончане продолжали атаковать и таки сравняли счет. На 71-й минуте Ярослав Ракицкий прямым ударом со штрафного поразил ворота хозяев. Еще через несколько минут Сикан оформил дубль, воспользовавшись грубой ошибкой вратаря хозяев. На последних секундах игры капитан "Антверпена" Алдервейрелд не реализовал пенальти.

"Антверпен" – "Шахтер" – 2:3

Голы: Муйя (3), Баликвиша (34) – Сикан (48, 76), Ракицкий (71)

Предупреждения: Кейта (12), Янссен (37) – Конопля (36), Ракицкий (66), Сикан (82)

"Антверпен": Бюте, Вейндал (Иленихена, 83), Кулибали, Алдервейрелд, Батайе, Кейта (Юсуф, 83), Вермеерен, Эккеленкамп (Валенсия, 74), Баликвиша, Янссен, Муйя (ван ден Бош, 87)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Криськив, Сикан Швед, 87)

Статистика матча Антверпен - Шахтер

Полный видеообзор матча "Антверпен" — "Шахтер":

Турнирное положение команд

Напомним, Горняки по итогам жеребьевки группового раунда ЛЧ попали в квартет H, где также выступают "Барселона" и "Порту". В первом туре дончане уступили португальцам со счетом 1:3. В следующих матчах ЛЧ "Шахтер" встретится с грозной "Барселоной" (25.10 и 07.11). На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей Лиги чемпионов.