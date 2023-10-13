Футболист сборной Украины сбежал из страны: игрок отключил телефон и пропал в аэропорту

Детективная история произошла с "Шахтером" на выезде в Бельгии

Загадочный инцидент произошел 4 октября после матча Юношеской лиги УЕФА между бельгийским "Антверпеном" и донецким "Шахтером" (1:2). К слову, главная команда Горняков также добыла победу в Бельгии (3:2).

Об этом сообщает dynamomania. По информации источника, 19-летний полузащитник Александр Распутько не сел в самолет до Варшавы вместе с командой.

Пропажу обнаружили только в самолете… Поиски в аэропорту ни к чему не привели, нашли только аккуратно сложенную форму игрока. Александр удалил все записи в соцсетях, а также перестал выходить на связь. Местонахождение хавбека юношеской сборной Украины до сих пор неизвестно.

Примечательно, что Распутько сумел выехать на матч с "Антверпеном" только после того, как согласился подписать с Горняками 5-летний контракт. По информации Sport.ua, есть две версии, почему футболист "Шахтера" U-19 решил сбежать из Украины.

Версия 1 . Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. У него пророссийские взгляды и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. Есть предположение, что Роспутько через Стамбул отправился в рф. Побег из Украины ему помогли спланировать и организовать.

. Роспутько родом из временно оккупированной Горловки. У него пророссийские взгляды и на этом фоне у него случались конфликты с одноклубниками. Есть предположение, что Роспутько через Стамбул отправился в рф. Побег из Украины ему помогли спланировать и организовать. Версия 2. Разногласия с новым контрактом. Игрок был не доволен условиями в "Шахтере", где он зарабатывал до 2 тысяч евро в месяц.

Ранее несколько футболистов "Шахтера" поддержали молодых игроков "Динамо", которые отдыхали в развлекательном заведении в центре Киева в комендантский час. После этого ультрас Горняков жестко прошлись по "уставшим от войны" футболистам.