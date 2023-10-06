Украина обошла Израиль после побед "Шахтера" и "Зари"

Украинские клубы добыли 100-процентный результат во втором туре еврокубков

Еврокубковая неделя подарила Украине сразу 2 победы, а потому позиции нашей страны в таблице коэффициентов УЕФА существенно выросли.

Удачные выступления донецкого "Шахтера" и луганской "Зари" в Лиге чемпионов и Лиге конференций соответственно принесли Украине 4 очка (0,8 балла) в таблицу коэффициентов УЕФА. Об этом сообщает "Телеграф".

Таким образом, количество баллов Украины выросло с 25,800 до 26,600. Благодаря этому Украина обошла Израиль (26,375) и поднялась на 17-е место. На 16-м месте расположилась Норвегия (26,875).

Таблица коэффициентов УЕФА

Добавим, чтобы делегировать в еврокубки 5 команд (как в этом сезоне) Украине необходимо занимать как минимум 15-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, "Шахтер" во втором туре ЛЧ в гостях одолел бельгийский "Антверпен" (3:2), а "Заря" на выезде справилась с исландским "Брейдабликом" (1:0).

Ранее сообщалось, что Украина потеряла в квалификации еврокубков сразу три команды. "Ворскла" проиграла "Диле" во 2-м квалификационном раунде ЛК, "Днепр-1" уступил "Спартаку" (Трнава) в раунде плей-офф ЛК, а "Динамо" в последнем квалификационном раунде ЛК без шансов проиграло "Бешикташу".