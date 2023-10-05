"Заря" следом за "Шахтером" добыла победу в еврокубках (видео)

Луганский клуб добыл первую победу в группе

В четверг, 5 октября, луганская "Заря" провела матч 2-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 против исландского "Брейдаблика".

Встреча состоялась в Рейкьявике (Исландия) на стадионе "Лейгардальсведлюр" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зари". Об этом сообщает "Телеграф".

С первых секунд встречи стало понятно, что хозяева значительно уступают в классе гостям. "Заря" намного больше владела мячом на чужой половине и намного чаще атаковала. Тем не менее луганчане сумели открыть счет лишь под занавес первого тайма — на 35-й минуте Игорь Горбач после навеса Антюха с правого фланга головой поразил ворота исландцев.

Во втором тайме "Заря" вновь больше атаковала, но и хозяева "включились" и создали несколько убойных моментов у ворот Турбаевского. Тем не менее счет во втором тайме не менялся.

"Брейдаблик" – "Заря" – 0:1

Гол: Горбач (35)

Предупреждения: Мишнев (66), Снурницын (66), Вантух (89), Жордан (92)

"Брейдаблик": А. Эйнарссон, Лудвикссон, Маргейрссон, Муминович, Гюннлейгссон, Эйольфссон, Сигурдарсон (Сигурьонссон, 77), В. Эйнарссон, К. Ольсен, Стейндорссон, Сванторссон

"Заря": Турбаевский, Снурницын, Яцык, Жордан, Нагнойный, Мишнев (Мичин, 83), Антюх (Данченко, 77), Вантух, Кирюханцев, Горбач, Герреро

Статистика матча "Брейдаблик" - "Заря"

Полный видеообзор матча "Брейдаблик" — "Заря" будет доступен здесь позднее.

Отметим, "Заря" начинала евросезон в квалификации Лиги Европы. Луганчане в раунде плей-офф по сумме двух матчей проиграли "Славии" (Прага). После этого украинская команда оказалась на групповом этапе Лиги конференций. По итогам жеребьевки ЛК "Заря" попала в квартет B, где также выступают бельгийский "Гент" и израильский "Маккаби" Тель-Авив. Именно с израильтянами луганчане сыграют в следующих матчах ЛК (26.10 и 09.11).

Напомним, в первом туре ЛК "Заря" сенсационно отобрала очки у "Гента" (1:1).

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" победил "Антверпен" (3:2) в Лиге чемпионов. Таким образом, игровая неделя подарила Украине сразу 2 победы.